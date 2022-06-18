Як українські боги війни "взули" увесь світ
Джерело:телеграм-канал Олександра Коваленка
Раніше низка жовтосортних західних видань, з розряду "на підсосі", писали, що Пентагон нібито не задоволений ефективністю застосування ЗСУ зброї, яка постачається. Зокрема – М777.
Боги війни вражають світ
Під час кількох ефірів мені навіть довелося відповідати на ці запитання та роз'яснювати. Роз'яснювати те, що в Україні ще з часів СРСР була найкраща артилерійська школа.
Варте уваги Замість параду "перемоги" Росія влаштувала парад металобрухту: чим зібралися лякати УкраїнуНашим артилеристам знадобилося менше тижня, щоб повністю опанувати М777. Обмеженою кількістю М777 наші боги війни зараз на фронті роблять дива.
І ось. Не минуло й тижня. Генерал Армії США Марк Мілі:
Артилерійські здібності українців дуже високі. Вони – найкращі артилеристи, й досягнення, які вони отримують зараз із гаубицями М777 – дуже ефективні.
Замість тисячі бездарних статей продажних журналюшок.
Українці швидко опанували нові гаубиці М777 й ефективно застосовують їх проти окупантів / Фото Міноборони США
ЗСУ робитимуть смерть ворогам ще більше
- 15 червня в Брюсселі відбулася третя зустріч у форматі "Рамштайн". У ній взяли участь міністри оборони 55 країн, враховуючи членів НАТО та ЄС.
- Захід був присвячений військовій підтримці України. Зокрема очільник Пентагону Ллойд Остін наголосив, що наразі світ повинен зберігати високі темпи постачань озброєнь нашій державі, адже на полі бою намічається вирішальний момент.
- За підсумками зустрічі ухвалено рішення про надання Україні додаткового важкого озброєння.
- Наприклад, США гарантували постачання 155-міліметрових гармат, ракетних систем HIMARS, протикорабельних систем "Гарпун", Словаччина – гелікоптерів, Канада, Польща та Нідерланди – артилерії, Німеччина – РСЗВ.