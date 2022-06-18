Як українські боги війни "взули" увесь світ

18 червня 2022 , 13:22
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Олександр Коваленко

Джерело:

телеграм-канал Олександра Коваленка

Раніше низка жовтосортних західних видань, з розряду "на підсосі", писали, що Пентагон нібито не задоволений ефективністю застосування ЗСУ зброї, яка постачається. Зокрема – М777.

Боги війни вражають світ 

Під час кількох ефірів мені навіть довелося відповідати на ці запитання та роз'яснювати. Роз'яснювати те, що в Україні ще з часів СРСР була найкраща артилерійська школа.

Варте уваги Замість параду "перемоги" Росія влаштувала парад металобрухту: чим зібралися лякати Україну

Нашим артилеристам знадобилося менше тижня, щоб повністю опанувати М777. Обмеженою кількістю М777 наші боги війни зараз на фронті роблять дива.

І ось. Не минуло й тижня. Генерал Армії США Марк Мілі:

Артилерійські здібності українців дуже високі. Вони – найкращі артилеристи, й досягнення, які вони отримують зараз із гаубицями М777 – дуже ефективні.

Замість тисячі бездарних статей продажних журналюшок.


Українці швидко опанували нові гаубиці М777 й ефективно застосовують їх проти окупантів / Фото Міноборони США

ЗСУ робитимуть смерть ворогам ще більше

  • 15 червня в Брюсселі відбулася третя зустріч у форматі "Рамштайн". У ній взяли участь міністри оборони 55 країн, враховуючи членів НАТО та ЄС.
  • Захід був присвячений військовій підтримці України. Зокрема очільник Пентагону Ллойд Остін наголосив, що наразі світ повинен зберігати високі темпи постачань озброєнь нашій державі, адже на полі бою намічається вирішальний момент.
  • За підсумками зустрічі ухвалено рішення про надання Україні додаткового важкого озброєння.
  • Наприклад, США гарантували постачання 155-міліметрових гармат, ракетних систем HIMARS, протикорабельних систем "Гарпун", Словаччина – гелікоптерів, Канада, Польща та Нідерланди – артилерії, Німеччина – РСЗВ. 

До теми – що Україна отримає після зустрічі "Рамштайн-3": дивіться відео 


 

Автор: Олександр Коваленко