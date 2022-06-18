Як українські боги війни "взули" увесь світ

Раніше низка жовтосортних західних видань, з розряду "на підсосі", писали, що Пентагон нібито не задоволений ефективністю застосування ЗСУ зброї, яка постачається. Зокрема – М777.

Боги війни вражають світ

Під час кількох ефірів мені навіть довелося відповідати на ці запитання та роз'яснювати. Роз'яснювати те, що в Україні ще з часів СРСР була найкраща артилерійська школа.

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Нашим артилеристам знадобилося менше тижня, щоб повністю опанувати М777. Обмеженою кількістю М777 наші боги війни зараз на фронті роблять дива.

І ось. Не минуло й тижня. Генерал Армії США Марк Мілі:

Артилерійські здібності українців дуже високі. Вони – найкращі артилеристи, й досягнення, які вони отримують зараз із гаубицями М777 – дуже ефективні.

Замість тисячі бездарних статей продажних журналюшок.



Українці швидко опанували нові гаубиці М777 й ефективно застосовують їх проти окупантів / Фото Міноборони США

ЗСУ робитимуть смерть ворогам ще більше

15 червня в Брюсселі відбулася третя зустріч у форматі "Рамштайн". У ній взяли участь міністри оборони 55 країн, враховуючи членів НАТО та ЄС.

Захід був присвячений військовій підтримці України. Зокрема очільник Пентагону Ллойд Остін наголосив, що наразі світ повинен зберігати високі темпи постачань озброєнь нашій державі, адже на полі бою намічається вирішальний момент.

За підсумками зустрічі ухвалено рішення про надання Україні додаткового важкого озброєння.

Наприклад, США гарантували постачання 155-міліметрових гармат, ракетних систем HIMARS, протикорабельних систем "Гарпун", Словаччина – гелікоптерів, Канада, Польща та Нідерланди – артилерії, Німеччина – РСЗВ.

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