Як українські десантники знищують окупантів та їх бронетехніку: динамічне відео
12 квітня 2022 , 10:22
Українські військові продовжують ліквідовувати ворогів та знищувати техніку росіян. 81 окрема аеромобільна бригада Десантно-штурмових військ "динамічно" знищили на Донеччині ворожу бронетехніку.
Десантники яскраво знищили російських окупантів
Відповідне відео опублікувала служба зв'язків з громадськістю 81 окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України.
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Противник буде знищений, а Українська земля буде повністю очищена від загарбників,
– написала військові.
До слова, російська армія наразі веде активний наступ на Донецькому і Таврійському напрямках. Ворог утримує позиції та готується завершити перегрупування.
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