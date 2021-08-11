Українські рятувальники у Греції врятували житловий будинок від нищівних пожеж
Джерело:ДСНС
Українські рятувальники продовжують боротися з лісовими пожежами, що вже понад тиждень не вщухають у Греції. Вогняна стихія забрала життя щонайменше восьми людей і зруйнувала десятки будинків.
Протягом 10 серпня відсіч вогню давали 100 наших рятувальників. Спільними зусиллями їм вдалося локалізувати кілька пожеж.
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Також наші вогнеборці врятували:
- житловий будинок,
- 2 господарські будівлі,
- 13 вуликів,
- 23 гектари оливкового та інжирного саду.
Як розповіли у ДСНС, українські рятувальники локалізували низову та верхову пожежу на площі 900 метрів квадратних. Також їм вдалося ліквідувати окремі осередки займання на площі 1,2 гектара.
Українські вогнеборці рятують Грецію від пожеж / Фото ДСНС
У ДСНС порівняли українських рятувальників зі спартанцями, які 2500 років тому боронили грецьку землю від армії перського царя Ксеркса.
Але, на відміну від спартанців, наші воїни вистоять і переможуть. Обійми врятованих людей, молитви рідних і наша з вами підтримка – ось запорука їхньої перемоги,
– підкреслили у ДСНС.
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Зауважимо, що загін вогнеборців з України прибув до Греції 6 серпня. Вони допомагають місцевим рятувальникам боротися з масштабними лісовими пожежами.
Наслідки руйнівних лісових пожеж
- У Греції через аномальну спеку понад тиждень не вщухають сотні лісових пожеж. Люди були змушені кинути своє житло і втратили все майно через вогонь.
- На Пелопоннеському півострові в Греції евакуювали 12 населених пунктів у гірській області Аркадія. Крім того, багато людей, які працювали в лісі, залишилися без роботи.
- Пожежу гасять вже дев'ятий день.
Жахливі пожежі у Греції / Фото Кathimerini