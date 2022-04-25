Як українські військові під Ізюмом зустріли Великдень: з’явилися зворушливі фото
Джерело:Радіо Свобода
Військові, які боронять Ізюм, зустрічали великодні свята в укриттях - попри велике релігійне свято, окупанти продовжували обстрілювати позиції українських захисників. Та обстріли не стали завадою до святкувань - в мережі опублікували світлини, як бійці зустрічали Великдень.
На Великдень, 24 квітня, росіяни продовжували нещадно обстрілювати бійців ЗСУ та прориватися вглиб Харківщини. Тож святкували українські захисники в укриттях.
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Попри це, всі належні обряди відбулися – військові капелани прибули до гарячої точки, щоб освятити паски та провести службу на полі бою.
Українські бійці відсвяткували Великдень на полі бою / Фото Радіо Свобода
Паски українці святили у шоломах замість кошиків – так само, як це робили українські повстанці десятки років тому.
Українські бійці святили великодній хліб у шоломах / Фото Радіо Свобода
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