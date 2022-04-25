Як українські військові під Ізюмом зустріли Великдень: з’явилися зворушливі фото

14:25

Військові, які боронять Ізюм, зустрічали великодні свята в укриттях - попри велике релігійне свято, окупанти продовжували обстрілювати позиції українських захисників. Та обстріли не стали завадою до святкувань - в мережі опублікували світлини, як бійці зустрічали Великдень.