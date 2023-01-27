Жданов пояснив критерії відбору для навчання українських військових за кордоном
Від початку повномасштабного вторгнення Росії партнери розгорнули навчання українських військових. Цікавим питанням є те, як відбирають воїнів, яких саме відправлять на такі навчання за кордон.
Військовий експерт Олег Жданов у своєму стрімі розповів, як відбувається відбір кадрів для навчань, повідомляє 24 Канал. На прикладі ППО він пояснив, що піхотинців ніхто не відправлятиме для навчань роботи з системою Patriot.
Також цікаво Du hast Leopard 2 та Abrams: чи стане новий "Рамштайн" зброєю контрнаступу ЗСУ
Критерії відбору для навчань за кордоном
За словами фахівця, людей на навчання відправляють згідно з військово-обліковими спеціальностями, які в них є або які вони отримали внаслідок навчання чи служби.
Плюс не забувайте, що одним з критеріїв є знання іноземної мови. Так, інструктори говорять російською чи українською мовою, але не завжди є перекладачі,
– підкреслює Олег Жданов.
Він також висловив сумніви щодо проведення для таких навчань конкурсних відборів. Здебільшого це відбувається за рекомендацією командирів.
Олег Жданов про навчання ЗСУ за кордоном – дивіться відео
Військовий експерт також зауважив, що здебільшого такі навчання стосуються частин резерву – наприклад, тих, які вийшли на переформування. Натомість з бойових чергувань ніхто людей не знімає.
І не забувайте, що ті, хто на бойовому чергуванні, мають найбільший досвід щодо застосування тих систем, з якими вони працюють. Адже вони покращують свої навички з кожним бойовим пуском,
– пояснює Олег Жданов.
За його словами, у багатьох бійців професіоналізм вже доходить до стадії автоматизму. Тому такі люди є найбільш цінними.
Навчання українських військових за кордоном
- Українські військові проходять підготовку на полігонах Європи, де їм допомагають військові країн-партнерів. Зокрема членів НАТО.
- Так, лише Велиа Британія протягом 2023 року планує підготувати ще 19 тисяч 200 українських бійців. Натомість протягом 2022 року навчання в Об'єднаному Королівстві пройшли близько 10 тисяч військових.
- Сполучені Штати також залучені до цього процесу. Лише нещодавно 500 українських бійців почали навчання з інструкторами США на території Німеччини.
- У різний спосіб до процесу долучаються й багато інших партнерів. Серед них країни Балтії, Польща, Чехія, Австралія та багато інших.