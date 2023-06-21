Як український розвідник вліз під шкіру Кремля: Economist про Буданова

Генерал-майор Кирило Буданов – керівник ГУР МО стає усе впливовішим та здобуває авторитет "величезної" загрози для Кремля. Він буквально вліз під шкіру російської верхівки і руйнує її зсередини.

Проти нього було скоєно щонайменше 10 замахів. Останнього, 29 травня, російські балістичні й крилаті ракети та безпілотники влучили в офіс ГУР МО на Рибальському. Через день російський диктатор Путін похвалився "точним" ударом, який знищив комплекс. РосЗМІ також поширили фейк, що Буданова евакуювали до Німеччини та ввели в кому. The Economist наголошує, що жодне твердження не відповідає дійсності.

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37-річний генерал Буданов, колишній спецназівець, є архітектором все більш нахабних операцій у Росії, що робить його великим подразником для Кремля,

– пише видання.

Попри те, що Україна не претендувала на жодну операцію, генерал Буданов не толерує офіційної двозначності.

"Ми на війні. Безпілотники над Кремлем показали світові, що російська оборона – це просто потьомкінське село", – цитує The Economist Буданова.

Зазначають, що під керівництвом Буданова Головне управління розвідки України "стало сміливим, автономним органом, який б'є понад свою вагу".

Гіпнотизує як змія. Ви зробите усе, що він просить

"Раніше у нас були менеджери, тепер у нас є лідер", – розповів ветеран розвідки Олег. Він оперативник, який десятиліттями знайомий з генералом Будановим. Той каже, що Буданов здатний заражати інших своїм запалом, і порівняв його зі змією, "яка гіпнотизує вас перед тим, як вбити. "Стриманий, виважений, ніколи не панікував. Ви зробите все, що він просить".

Видання також пише про ризики ядерної ескалації, точніше про те, як їх оцінює Буданов. Мовляв, 10 років вивчення російської агресії дають генералу унікальну можливість оцінити таку ймовірність.

"Як керівник розвідки, я вам прямо кажу, цього не станеться. При всій моїй неприязні до Російської Федерації, ідіотів які керують країною не так багато", – зазначив Буданов.

Він наполіг, що мир неможливий без стратегічної поразки Росії – і "переформатування влади" в ній.

Авторитет і сила Буданова лише зростають

The Economist також пише, що Буданов став довіреною особою президента. Урядовці називають їх спорідненими душами. Ба більше, генерал, мовляв, відіграє все більшу роль у закулісних мирних переговорах.

Джерела видання розповіли, що Буданов є каналом таємних переговорів з китайцями, а також контактував з Євгеном Пригожиним – ватажком російської ПВК "Вагнера".