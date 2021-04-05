Пішки, велосипедом чи громадським транспортом: як українці добираюся на роботу – опитування

Ранкові затори стали звичним явищем для кожного українського міста, адже люди намагаються добратися на роботу. Однак цей процес можна зробити корисним для власного здоров'я, практикуючи прогулянки пішки.

Ходьба є одним з найбільш безпечних видів фізичної активності для кожної людини, однак багато хто віддає перевагу громадському транспорту. Журналісти дізналися, як українці зазвичай добираються на роботу та чи загалом практикують піші прогулянки.

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Які результати опитування

Згідно з опитуванням, більшість людей позитивно ставиться саме до прогулянок та добирання на роботу пішки. Зокрема, дехто й зовсім відмовився від громадського транспорту.

Для деяких українців добирання на роботу в такий спосіб навіть є принциповою позицією, адже це допомагає підтримувати фізичну форму.

Я завжди ходжу пішки, якщо мені дозволяє відстань. Для мене це задоволення, фізичне навантаження, тому що на роботі мало рухаюся. Я з радістю ходжу пішки і на роботу, і з роботи,

– розповіла жителька Кропивницького.

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Альтернатива – велосипед

Ще один чудовий спосіб підтримувати фізичну форму – добиратися на роботу велосипедом. Це допоможе уникнути скупчення у громадському транспорті та принесе користь для власного здоров'я.

"Раніше їздив на метро, таксі, а зараз велосипедом. За день проїжджаю приблизно 40 кілометрів", – зазначив мешканець Херсона.

Як ще добираються на роботу

Водночас деякі українці розповіли, що не люблять ходити пішки. Альтернативою для них є електросамокат чи скутер.

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