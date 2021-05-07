Як українці оцінюють діяльність Степана Бандери: нове опитування

Думки українців щодо Степана Бандери як історичної постаті розділилися. 32% громадян вважають його діяльність позитивною, стільки ж – негативною.

Ще 21% – наскільки позитивною, настільки й негативною. При чому, серед молоді переважає саме позитивна оцінка. Такими є результати опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи".

Зверніть увагу Проспект Бандери залишається: у Києві відстояли рішення про перейменування

Ставлення до Бандери у регіонах

Позитивне ставлення переважає на Заході – 70%. У центральних областях по 27% вважають діяльність Бандери позитивною чи негативною. Ще 27% – наскільки позитивною, настільки й негативною.

Натомість на Півдні та Сході переважає негативне ставлення – 54% та 48% відповідно. Позитивно його діяльність там оцінюють по 11% респондентів.

Що українці думають про Бандеру / Інфографіка Фонду "Демократичні ініціативи"

Зауважимо, що чимала частка мешканців Півдня та Сходу вважають діяльність Бандери наскільки позитивною, настільки й негативною (15% та 25%).

Опитування про ідеальних політиків

До речі, раніше дослідницька компанія Fama провела опитування про те, кого українці вважають ідеальними політиками. Серед них був і Степан Бандера.

А крім нього – Богдан Хмельницький, Тарас Шевченко, В'ячеслав Чорновіл, Михайло Грушевський, Сталін, Ангела Меркель, Петро І, Іван Мазепа та Ярослав Мудрий.

Що відомо про Степана Бандеру

Джерело: "Вікіпедія"