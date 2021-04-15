Як українці оцінюють дії Степанова і МОЗ: свіже опитування

Українці стали трохи негативніше оцінювати дії влади у боротьбі з коронавірусом. Так, наприклад дії МОЗ цілком ефективними вважають менше 10%.

Дії Кабміну взагалі неефективними назвали 35% опитаних. Настрої українців щодо боротьби влади з коронавірусом відображені у результатах соцдослідження групи "Рейтинг".

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Як оцінюють дії влади

Близько 30% вважають, що президент Зеленський і Міністерство охорони здоров'я ефективно реагують на загрозу коронавірусу. Проте більше половини опитаних вважають, що неефективно.

У порівнянні із листопадом 2020 року, зазначають аналітики, спостерігається деяке зниження позитивних оцінок реагування на загрозу коронавірусу органів центральної влади.

18% вважають ефективним реагування Кабінету Міністрів України і Верховної ради, більше 60% – неефективним.



Оцінка дій різних гілок влади під час пандемії / Скриншот

Оцінка міністрів МОЗ

Міністру охорони здоров’я Максиму Степанову довіряють 19%, не довіряють – 37%, не знають такого – 34%.

Ексміністерці Уляні Супрун довіряють 14%, не довіряють – 61%, не знають її – 17%.

Колишніх міністрів Іллю Ємця та Зоряну Скалецьку не знають майже половина опитаних. Довіряють їм близько 8 – 9%, не довіряють – близько третини.



Рівень довіри до міністрів МОЗ різних часів / Скриншот

Його провели 24 – 28 березня, опитавши 2000 респондентів. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Метод опитування: особисте інтерв’ю. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.