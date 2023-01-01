Незламний народ незламної країни: як українці зустріли Новий рік – потужні відео

Росіяни думали захопити Україну за 2 – 3 дні, але спіймали облизня. Думали, що залишать нас без світла, але ми сяємо зсередини. І це підтверджує те, як ми зустрічали Новий рік.

І хоч росіяни здійснили масований ракетний удар 31 грудня, це аж ніяк не послабило нашу жагу до життя. Українці з кожною такою атакою стають усе більш озлоблені на ворога, а свою лють вони трансформують у донати на ЗСУ. А наші захисники та захисниці вже розберуться з окупантами.

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Повернімося до святкування Нового року. Росіяни думали, що занурять нас у темряву, але їм не вдалося. Титанічні сили ППО та фантастичні енергетики зробили все для того, щоб ми залишилися зі світлом. Тож, заряджені на перемогу, українці передали послання Путіну.

Путін – ***ло

У мережу виклали відразу кілька відео, знятих у Києві та Львові. На них можна побачити, як українці зустрічають Новий рік. Кожен з нас став за ці понад 10 місяців одне одному браттями та сестрами, рідними. Тож ми не лише загадали перемоги, коли годинник відбив північ. Ми ще й передали палкий привіт бункерному диктаторові.

Українці проспівали улюблену кричалку: дивіться відео

Радісні українці зустріли Новий рік і нагадали, ким є Путін: дивіться відео

Крім того, українці виконали гімн. Це надзвичайно потужно, коли сусіди з багатоповерхівок поруч починають в унісон співати славень. Від цього мороз шкірою. І ми дуже пишаємося, що живемо тут і зараз. І хоч нам усім зараз надзвичайно непросто, росіянам не вдалося нас зламати. Ми ростемо, сильнішаємо та надихаємо весь світ.

Кияни у новорічну ніч виконали гімн: дивіться відео

А от львів'яни нагадали, завдяки кому усі ми можемо святкувати Новий рік. Тож вони гучно-гучно викрикували: "ЗСУ! ЗСУ! ЗСУ"

Українці дякують ЗСУ за можливість святкувати Новий рік: дивіться відео

Нагадуємо, що кожен із нас наближає Україну до перемоги. Тож редакція 24 Каналу закликає допомагати нашим військовим у ці непрості часи. Поширюйте інформацію, будьте волонтерами, робіть донати. Кожна ваша дія наближає криваву недоімперію до краху, а нашу державу до дня, коли ми всі здолаємо ворога.