"Дуже радіємо таким полоненим": як вдалося захопити російського майора біля Бахмута

На Бахмутському напрямку воїни третьої штурмової бригади захопили в полон командира добровольчого батальйону російської армії "Алга",що був створений в Татарстані Росії. У бригаді розповіли, що поповнювати "обмінний фонд" саме такими кадрами дуже цінно.

Про це розповів пресофіцер 3-ї ОШБр Олександр Бородін в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал. Він розповів деталі того, як же так сталось, що майора та командир батальйону опинився в руках ЗСУ.

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Він був поранений, йшов на важливі для ворога позиції. Раніше не так і часто траплялось, щоб російські офіцери самі приходили на позиції. А прийшов і виявив, що на позиціях майже не залишилось його особового складу,

– розповів Бородін.

Чому це "вдалий" полонений

За його словами, поки російський офіцер ішов на позиції, наші бійці проводили їх штурм і ліквідовували окупантів. Тож, коли той уже дійшов, то не знайшов боєздатного особового складу свого підрозділу.

"Ми дуже радіємо таким полоненим, бо це дуже добрий обмінний фонд", – наголосив пресофіцер 3-ї ОШБр.

Бородін також уточнив, що російському офіцеру українські медики надали медичну допомогу, адже після поранення він був у досить важкому стані.

"Спершу не було відомо, що з ним узагалі буде. Але наші медики так його "підлатали", що він зараз у дуже доброму стані", – додав він.

Головне про взяття у полон російського комбата

9 жовтня у 3-й ОШБр повідомили, що обмінний фонд поповнився одним з найпрофесійніших російських комбатів, вихідцем із Татарстану з позивним "Шайтан".

Полонений окупант вже почав ділитися з українськими воїнами "цікавою" інформацією.