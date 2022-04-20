Як відбуватиметься богослужіння на Великдень у храмах Кривого Рогу та на звільненій Херсонщині

У Кривому Розі та районі, на звільненій Херсонщині богослужіння на Великдень буде зранку. Вночі літургії не буде.

Комендантська година теж діятиме. Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул 20 квітня.

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У храмах уночі богослужіння проводитись не буде. Богослужіння розпочнеться о 05.30 ранку. Це відповідає всім канонам, Владики всіх конфесій благословили,

– написав Вілкул.

Біля церков буде посилена охорона. Вхід на територію храмів зі зброєю заборонений. Комунальний транспорт 24 квітня працюватиме з 05.00 ранку.

Комендантська година в ніч проти 24 квітня діятиме з 22.00 до 05.00, як і звичного дня.

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