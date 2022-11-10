Велика перемога Києва: у FT проаналізували, як "відхід" росіян із Херсона вплине на війну

10 листопада 2022 , 12:32
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Джерело:

Financial Times

Під постійним бомбардуванням українського контрнаступу, який розпочався 29 серпня, російські війська, яким загрожує оточення, отримали наказ відійти з Херсона. Їхній відступ знаменує велику перемогу Києва в битві за південно-східну Україну.

Таку думку озвучили аналітики Financial Times. За їхніми словами, відступ позбавляє Москву її найбільшого військового досягнення у війні.

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Українські та західні чиновники тижнями припускали, що відступ Росії з міста, яке має стратегічне значення через його близькість до Криму, неминуче Контроль над містом розширить можливості Києва для завдання більшої шкоди окупантам. Один з представників західної розвідки влучно підкреслив, що Херсон – важливий для обох сторін.

Відступаючи з міста, Росія прагне зміцнити свою оборону на іншому березі річки, де вона тижнями будувала оборонні лінії. Тим часом західні офіційні особи очікують, що Україна зможе повернути собі північно-західний берег Дніпра до кінця листопада, а Росія зможе утримати іншу сторону.

Чому Херсон стратегічно важливий

Перш за все, Херсон має символічну цінність для окупантів як єдине місто обласного значення, захоплене Росією за 8 місяців війни. Водночас для України Херсон має велику цінність як стратегічне місце, звідки ЗСУ можуть переналаштувати свій контрнаступ.

Херсонська область з'єднує материкову Україну з окупованим Росією Кримом. Місто розташоване приблизно за 100 кілометрів від перешийка, який забезпечує Росії вузький сухопутний коридор для поповнення своїх військ з її великих там баз.

Це призведе до того, що 3 важливі дороги, які пролягають на сухопутному мосту, а також низка російських логістичних об'єктів і складів з боєприпасами опиниться в зоні дії високоточної ракетної системи України,
– попередили аналітики.

Військові аналітики заявили, що спосіб виведення Росії буде ключовим для довгострокових перспектив Москви на південному сході України. 

Зверніть увагу! У Пентагоні заявили, що США дійсно фіксують перші ознаки відступу російських військ з Херсона. Це може тривати кілька тижнів.

За словами одного західного дипломата, Україна повідомила своїх союзників, що планує просуватися повільно й обережно, оскільки її війська рухаються, щоб відвоювати Херсон, побоюючись підступності російських військ, які можуть залишитися в місті.

Росіяни заявили, що відступають з Херсона

  • 9 листопада російські війська підірвали ключові мости в правобережній частині Херсонської області, однак вже за декілька годин командувач російських військ в Україні Сєргєй Суровікін оголосив, що окупаційна армія вимушено залишає Херсон.
  • Президент Володимир Зеленський, коментуючи ситуацію на Херсонщині, відзначив, що в інформаційному просторі сьогодні було дуже багато радощів.Однак Зеленський наголосив, що емоції мають бути стриманіші. Коли буде наш результат, кожен це побачить.
  • Радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов сказав, що ЗСУ поспішати не варто. Він стверджує, що питання Херсона – справа місяця. За словами Смірнова, основна стратегія Генштабу ЗСУ – не наражати військових на небезпеку.

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Автор: Альона Захарова