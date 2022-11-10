Велика перемога Києва: у FT проаналізували, як "відхід" росіян із Херсона вплине на війну

Під постійним бомбардуванням українського контрнаступу, який розпочався 29 серпня, російські війська, яким загрожує оточення, отримали наказ відійти з Херсона. Їхній відступ знаменує велику перемогу Києва в битві за південно-східну Україну.

Таку думку озвучили аналітики Financial Times. За їхніми словами, відступ позбавляє Москву її найбільшого військового досягнення у війні.

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Українські та західні чиновники тижнями припускали, що відступ Росії з міста, яке має стратегічне значення через його близькість до Криму, неминуче Контроль над містом розширить можливості Києва для завдання більшої шкоди окупантам. Один з представників західної розвідки влучно підкреслив, що Херсон – важливий для обох сторін.

Відступаючи з міста, Росія прагне зміцнити свою оборону на іншому березі річки, де вона тижнями будувала оборонні лінії. Тим часом західні офіційні особи очікують, що Україна зможе повернути собі північно-західний берег Дніпра до кінця листопада, а Росія зможе утримати іншу сторону.

Чому Херсон стратегічно важливий

Перш за все, Херсон має символічну цінність для окупантів як єдине місто обласного значення, захоплене Росією за 8 місяців війни. Водночас для України Херсон має велику цінність як стратегічне місце, звідки ЗСУ можуть переналаштувати свій контрнаступ.

Херсонська область з'єднує материкову Україну з окупованим Росією Кримом. Місто розташоване приблизно за 100 кілометрів від перешийка, який забезпечує Росії вузький сухопутний коридор для поповнення своїх військ з її великих там баз.

Це призведе до того, що 3 важливі дороги, які пролягають на сухопутному мосту, а також низка російських логістичних об'єктів і складів з боєприпасами опиниться в зоні дії високоточної ракетної системи України,

– попередили аналітики.

Військові аналітики заявили, що спосіб виведення Росії буде ключовим для довгострокових перспектив Москви на південному сході України.

У Пентагоні заявили, що США дійсно фіксують перші ознаки відступу російських військ з Херсона. Це може тривати кілька тижнів.

За словами одного західного дипломата, Україна повідомила своїх союзників, що планує просуватися повільно й обережно, оскільки її війська рухаються, щоб відвоювати Херсон, побоюючись підступності російських військ, які можуть залишитися в місті.

Росіяни заявили, що відступають з Херсона

9 листопада російські війська підірвали ключові мости в правобережній частині Херсонської області, однак вже за декілька годин командувач російських військ в Україні Сєргєй Суровікін оголосив, що окупаційна армія вимушено залишає Херсон.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи ситуацію на Херсонщині, відзначив, що в інформаційному просторі сьогодні було дуже багато радощів.Однак Зеленський наголосив, що емоції мають бути стриманіші. Коли буде наш результат, кожен це побачить.

Радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов сказав, що ЗСУ поспішати не варто. Він стверджує, що питання Херсона – справа місяця. За словами Смірнова, основна стратегія Генштабу ЗСУ – не наражати військових на небезпеку.

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