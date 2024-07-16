До 70% споживачів одночасно: як відключатимуть світло 17 липня

Завтра, 17 липня, графіки погодинних відключень світла застосовуватимуть протягом доби. У вечірній час доби обмеження електроенергії будуть відчутнішими.

Про це повідомили в Укренерго. Там уточнили, скільки черг застосовуватимуть.

Дивіться також Впораємося до зими чи ні: чи подолає Україна відключення світла

Відключення світла 17 липня

З 00:00 до 6:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень

З 6:00 до 17:00 і з 22:00 до 24:00 діятимуть три черги

З 17:00 до 22:00, під час вечірнього піка споживання, будуть задіяні чотири черги відключень одночасно.

У низці областей відключатимуть сірі зони

. Споживачі кожної області розділені на 6 груп. Застосування обмежень до трьох черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. Чотири черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області.

У ДТЕК теж повідомили, що 17 липня за вказівкою Укренерго графіки відключень будуть застосовуватись впродовж всієї доби

При цьому там зазначили, що у Києві, Київській області, Одещині, Донеччині, Дніпропетровщині: з 06:00 і до кінця доби висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень.

"Особливий дефіцит електроенергії очікується з 17:00 до 22:00", – додали у ДТЕК.

До слова, 16 липня в Україні через аномальну спеку та збільшення дефіциту в енергосистемі були введені екстрені відключення світла. Їх відчули жителі низки областей.

Відключення стануть звичним явищем

Журналісти The Economist прогнозують, що регулярні відключення електроенергії стануть звичними для українців через брак часу та грошей на відновлення енергосистеми. Вони пояснюють, що малий та середній бізнес оснастив себе генераторами, кафе перетворилися на коворкінги, а для домашнього використання українці купують акумулятори та забезпечують собі доступ до Wi-Fi та USB-ламп під час відключень електроенергії.

Разом з тим, журналісти пригадують, як Україна пережила відключення взимку 2022 – 2023 року. Тоді росіяни також прицільно били по енергетиці, однак фахівці змогли відновити частину потужностей.

У короткостроковій перспективі, на думку The Economist, є надія, що пошкоджені електростанції можуть відремонтувати до цієї зими. Втім, як ситуація розвиватиметься насправді, й чи зможуть фахівці знайти необхідне обладнання – покаже час.