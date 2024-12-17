Обмеження будуть знову: як відключатимуть світло 18 грудня

В Україні знову застосовують графіки відключення світла через складну ситуацію в енергосистемі. І хоч 17 грудня обмеження не передбачались, вони будуть у середу, 18 грудня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго. Зауважимо, що для побутових споживачів та промисловості та бізнесу графіки відключень електроенергії можуть відрізнятися.

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Як відключатимуть світло 18 грудня

За словами енергетиків, для побутових споживачів впродовж 18 грудня з 07:00 до 20:00 будуть діяти пів черги обмежень електроенергії. Водночас для промисловості та бізнесу застосування графіків обмеження потужності буде також з 07:00 до 20:00.

Причиною застосування обмежень в Укренерго називають пошкодження енергообʼєктів внаслідок трьох російських ракетно-дронових атак, які були здійснені ворогом протягом листопада та грудня 2024 року. Наразі тривають ремонтні роботи на енергооб’єктах.

Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу,

– ідеться в повідомленні.

Зверніть увагу! Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах.

Енергетики також закликають не вмикати кілька потужних приладів одночасно, коли світло повертається за графіком.

Нагадаємо, відтепер відключення електроенергії застосовують за новими уніфікованими графіками по всіх областях. Оновлена інструкція передбачає поділ черг відключень на підчерги, щоб забезпечити рівномірний розподіл обмежень та справедливість між регіонами.