Як відключатимуть світло 26 листопада

У вівторок, 26 листопада, в Україні знову вимикатимуть електроенергію. Відтак, діятимуть графіки відключень світла.

Завтра буде застосовано дві черги відключень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.

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Як вимикатимуть світло 26 листопада

У вівторок, 26 листопада, час застосування і обсяг обмежень будуть такими:

• 7:00 – 10:00 – одна черга відключень

• 14:00 – 21:00 – одна черга відключень

Зауважимо, що причина тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки, яку країна-агресорка скоїла 17 листопада.

"Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", – додали в Укренерго.

Там також попросили не вмикайте одночасно кілька потужних приладів, коли світло з'являється за графіком.