Як відключатимуть світло 3 грудня

Через російські атаки в Україні досі діють обмеження електроенергії. У вівторок, 3 грудня, по всій країні знову діятимуть графіки відключення.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.

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Коли діятимуть графіки відключення 3 грудня

Так, 3 грудня час застосування і обсяг заходів обмеження для побутових споживачів будуть такими:

07:00 – 08:00 – одна черга відключень

08:00 – 19:00 – дві черги відключень

19:00 – 21:00 – одна черга відключень

Для промисловості та бізнесу графіки відключення застосовуватимуться з 06:00 до 22:00.

Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час ракетно-дронової атаки 28 листопада,

– вказали у Укренерго

Енергетики продовжують роботу над тим, аби відновити пошкоджене обладнання якнайшвидше.

Водночас в Укренерго наголошують, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключення повідомляють обленерго на сайті чи офіційних сторінках у соцмережах.

Енергетики закликають споживати електроенергію ощадливо, коли світло повертається за графіком