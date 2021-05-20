Як відрізнити вишиванки з різних регіонів: інфографіка

Українські вишиванки, залежно від регіону, мають своє різноманіття орнаментів, узорів, тканин та крою. Наприклад, на Півдні були популярні прості вишиванки, а ось на Заході – візерунки прикрашали кольоровими нитками та бісером.

24 канал пропонує ознайомитись із різновидами вишиванок, які є в областях України, та дізнатись чим вони схожі та чим відрізняються.

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Вишиванки у різних регіонах України

Вінницька область

У вишиванках в цій області не обмежували себе в кольоровій гамі. На кожній сорочці можна побачити колір, який "веде", тобто він є домінантним у візерунках. На Вінниччині майстерно поєднували практично всі техніки виконання та стилі відображення елементів: хрестик, низь, вишивка розписом, настилання, вирізування та різноманітні види мережок.

Волинська область

У цій області вишиваним сорочками були притаманні чіткі та геометричні візерунки. На біло-сірому полотні вишивають червоною ниткою, а ось рослинним мотивам надають перевагу на півдні області.

Дніпропетровський регіон

Манжети рукавів і виріз горловини вишивали кольоровими нитками та чорним плисом. А у чоловічій вишитій сорочці в основному були присутні червоні та чорні нитки.

Донецька область

Як і на Дніпропетровщині, у цій області теж переважали червоно-чорні кольори. Вишиванки також оздоблювали мережкою та вирізуванням.

Житомирська область

На Житомирських вишиванках можна побачити дрібний хрестик та метод вишивання – "занизування". Повністю рукав сорочки вкривають червоним з чорним або синім кольором. Найпоширенішим мотивом є розетка та ритмічний повтор простого візерунка – ламаних ліній, восьмикутних зірок, ромбів та іншого.

Закарпатська область

На Закарпатті також не обмежували себе у виборі кольорів, але все ж таки найпоширенішими є червона та чорна барви. У цьому регіоні можна було побачити і навіть сорочку, яка вишита білими нитками.

Також переважали зигзагоподібні форми "каракулі", або кривулі.

Запорізька область

У цій області домінувала червона нитка у сорочці. Візерунки були простими – великі та геометричні. У Запорізькій області також полюбляли рослинні мотиви – квіти, калина та інші.

Івано-Франківська область

Кольорову гаму використовують різну, так, як і орнаменти. Тому вишивку цього регіону заведено вважати найбагатшою в оздобленні та виконанні.

Київська область

У цій області на сорочках переважали геометричні візерунки рослин у білих, коралово-червоних або ж у чисто чорних кольорах. На Київщині надавали перевагу білому кольору з вкрапленням зеленого та червоного. На сорочках були рослини, такі як хміль, грона винограду зі своїм стилем та геометричні фігури, наприклад, ромби.

Кропивницька область

Основними кольорами були червоний та чорний, але вишиванка цієї області відрізнялась своїм дуже реалістичним орнаментом. Якщо, наприклад, вишивали гроно винограду, то було видно й навіть блиск виноградин та тонесенькі вусики.

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Луганська область

Сорочки були, переважно полтавського типу, яку оздоблювали по нижньому краю мережкою. На Луганщині полюбляли багатоколірні орнаменти, які виконані дрібним хрестиком та півхрестиком, іноді грубшою ниткою. У сорочках домінують рослинно-геометричні візерунки. Тут поєднували червоний колір з блакитним.

Львівська область

У цьому регіоні у вишиванках поєднують одразу кілька різних візерунків. На білому полотні аби вишиті елементи виділялись та ставили об’ємними – між геометричними візерунками залишають чисте полотно.

Миколаївський регіон

На Миколаївщині були сорочки різного крою з різними горловинами: з вузьким або широким коміром-стійкою, з викладеним комірцем та інші. Особливістю таких вишиванок був чотирикутний виріз навколо шиї та рукави, які шили прямими з вільним викінченням, без збірок у зап'ясті. Кольори: червоні, чорні та іноді сірі, сіро-блакитні.

Одеська область

Традиційні сорочки Одещини мали пухлики і були зшиті з білої бавовняної тканини, стоячий широкий комір густо збирали у дрібну "гормошку", які оторочували тоненьким рубчиком. Нижній край рукавів вишивали геометрично-рослинним візерунком у техніці хрестики вузенькою смужкою, а верхній край – призбирували. Основними кольорами були: червоний, чорний, синій і жовтий.

Полтавська область

Традиційна вишиванка в цій області має білий візерунок, виконаний у техніці гладь. Дуже рідко вишивали сірими або ж червоними нитками. А навколо візерунків були кольорові або чорні смуги.

Рівненська область

Сорочка була лляна, а основною була біла нитка. Вишиванка була проста й не мала різноманітних доповнень.

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Сумська область

Тут вишиванки дуже схожі з Полтавськими, але краї орнаментів обробляли чорними нитками.

Тернопільська область

Вишиванки мали рельєфний візерунок. Орнамент вишивали бавовняними нитками згущеними стібками. А кольоровими нитками обводили конкретні візерунки уздовж усього рукава сорочки.

Харківська область

Різнокольорову сорочку цього регіону вишивали товстою ниткою, завдяки чому орнамент набував рельєфності.

Херсонська область

Сорочки мали рослинний орнамент у червоно-чорних тонах.

Хмельницька область

На Хмельниччині вишивали у техніці хрестика, грубою ниткою. Переважно використовували чорний колір, зовсім рідко поєднували з вкрапленням червоного або вишневого.

Черкаська область

На вишиванках були геометричні та рослинні мотиви, які виконували червоною ниткою.

Чернівецька область

Вишиванка має пишно вишиті рукави з косими смугами. Вишивали технікою гладь, дрібним хрестиком та крученим швом. В основному були чорними та бордовими нитками. Дехто міг дозволити собі вишивати шовковими нитками, а для оздоблення орнаменту брали бісер, срібні та золоті нитки, шовк, вовну та блискітки. Сорочки були особливо заквітчані.

Чернігівська область

У регіоні вишивали дуже дрібними стібками. Це додавало вишиванці надзвичайного вигляду. Візерунок виконували білими нитками, а деякі елементи – кольоровими. Тут також у вишиванці був присутній бісер.



Вишиванки різних регіонів України / Інфографіка 24 каналу

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