Як відсутність успіхів на фронті впливатиме на допомогу від Заходу

Найбільший ризик кампанії 2023 року для нас це те, що це може бути кампанія без значних змін та результатів. Тобто, що лінія фронту не зміниться радикально на нашу користь.

Найбільші ризики для фронту у новому році

Передумови для цього, на жаль, є.

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Московити роблять перший крок і починають нові наступальні дії. Скоріше за все, вони виснажаться до того, як досягнуть масштабних цілей. Адже наступ – найважча форма дій.

Але і нас відповідні дії виснажать значною мірою. Найбільший ризик – це або спалення в обороні того, що нам пообіцяли з початку 2023 року, або те, що ми обіцяне не освоїмо вчасно. Як наслідок відкинути ослаблених московитів буде нічим. Виходить патова ситуація.

Це працюватиме проти нас. Якщо ми не згенеруємо протягом 6 – 9 місяців успіху на фронті, буде важче утримувати увагу і давати аргументи тим на Заході, хто за збільшення допомоги, щоб відносно швидко закінчити війну.

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Дуже хочеться помилятися із цими оцінками. Хочеться, щоб після ослаблення ворога в межах безрезультатного наступу провели власний успішний наступ.

Але, на жаль, є певні передумови для песимізму: