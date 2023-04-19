Як виглядав Бахмут до повномасштабного вторгнення: щемливі кадри

Місто Бахмут Донецької області зараз є однією з найгарячіших точок на лінії фронту – окупанти вже котрий місяць намагаються захопити його, знищуючи все на своєму шляху. Місто з кожним днем все більше перетворюється на руїни.

Видання "Вільне радіо" показало відео, яке готувало до Дня міста Бахмут в 2021 році. На кадрах видно життя міста до повномасштабного російського вторгнення.

Зверніть увагу Бахмут стоїть, – Сирський розповів про ситуацію в епіцентрі бойових дій

Бахмут до повномасштабного вторгнення

Після події 2014 року, коли бойовики та російські військові намагалися захопити Бахмут, а ЗСУ та Нацгвардія вибили загарбників, місто повернулося до мирного життя, розвивалось та розбудовувалося.

До повномасштабного вторгнення Бахмут був домом для понад 80 тисяч людей, з яких станом на березень цього року залишилося менш як 3 тисячі.

За час боїв, які вже тривають місяцями, через ракетні та артилерійські обстріли Бахмут зазнав серйозних руйнувань. Кадри "Вільного радіо" нагадують, як місто жило до повномасштабного російського вторгнення, поки Росія не вирішила "визволити" його від спокійного життя і взагалі життя як такого.

Бахмут до повномасштабного вторгнення: дивіться відео

Яка ситуація в Бахмуті: останні новини

Уже понад 8 місяців тривають важкі бої за Бахмут – окупанти не шкодують живої сили для досягнення мети, однак наші воїни ціною колосальних зусиль продовжують тримати оборону.

Командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що Бахмутський напрямок лишається епіцентром російського наступу. За його словами, Росія зосередила найбільшу кількість живої сили на фронті саме для захоплення міста.

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Наші захисники та захисниці на Бахмутському напрямку тримають оборону в надзвичайно важких умовах, адже противник постійно здійснює спроби штурму та намагається досягти своєї мети. Зараз же воїнам 28-ї бригади потрібна наша допомога. Бійці потребують авто та монокуляр нічного бачення PVS 14 Gen 3. Необхідно зібрати 380 тисяч гривень, тож долучайтеся!