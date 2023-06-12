Немов із фільму про апокаліпсис: який вигляд зараз має Каховське водосховище

Росіяни у ніч проти 6 червня підірвали Каховську гідроелектростанцію. Внаслідок цього вода затопила частину Херсонської та Миколаївської області.

Фотограф показав, як виглядає Каховське водосховище після російського підриву. Станом на вечір 11 червня рівень води в Каховському водосховищі становив 3,93 метра.

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Як виглядає Каховське водосховище

Каховське море зникає,

– підписав автор фотографій.

Як змінилося Каховське водосховище / Фото eugene.vik.zp

До речі, нещодавно у мережі показали відео, як Каховське водосховище виглядало до підриву та після нього.

Рівень води там падає. Експерти прогнозують, що рівень води знизиться до стану 1940 років. Припускають, що мовиться про 6 – 7 метрів глибини та 1 кілометр ширини.

Каховське водосховище до та після російського теракту: щемливе відео

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