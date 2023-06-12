Немов із фільму про апокаліпсис: який вигляд зараз має Каховське водосховище

12 червня 2023, 10:13
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Джерело:

eugene.vik.zp

Росіяни у ніч проти 6 червня підірвали Каховську гідроелектростанцію. Внаслідок цього вода затопила частину Херсонської та Миколаївської області.

Фотограф показав, як виглядає Каховське водосховище після російського підриву. Станом на вечір 11 червня рівень води в Каховському водосховищі становив 3,93 метра

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Як виглядає Каховське водосховище 

Каховське море зникає,
– підписав автор фотографій. 

Як змінилося Каховське водосховище / Фото eugene.vik.zp

До речі, нещодавно у мережі показали відео, як Каховське водосховище виглядало до підриву та після нього.

Рівень води там падає. Експерти прогнозують, що рівень води знизиться до стану 1940 років. Припускають, що мовиться про 6 – 7 метрів глибини та 1 кілометр ширини. 

Каховське водосховище до та після російського теракту: щемливе відео

Затоплення Херсонщини

  • У Херсонській ОВА станом на 9:35 12 червня повідомили, що середній рівень води становить 3,24 метра. У Херсонській області затопленими залишаються 46 населених пунктів, з них 32 – на звільненому правому березі, 14 – на окупованому лівому. 
  • Відомо, що досі залишається затопленим 3 801 будинок на деокупованій території Херсонської області. 
  • Станом на 9:46 у Міністерстві внутрішніх справ розповіли, що на Каховському водосховищі у створі поста "Нікополь" зниження рівня води на 7,73 метра. 
  • З Херсонської області вдалось евакуювати 2 743 людини, включно з 205 дітьми та 76 маломобільними особами. Врятовано 702 особи, у тому числі 30 дітей та 40 маломобільних осіб.
  • На жаль, попередньо відомо про 5 загиблих на Херсонщині. Ще 35 осіб 11 червня вважалися безвісти зниклими, з них  – семеро дітей.

Автор: Діана Квасневська