Як виглядає очільник окупаційної влади Херсона: журналісти вперше опублікували фото

Журналісти-розслідувачі "Bihus.info" вперше опублікували фото гауляйтера Херсона Олександра Кобеця. Його обличчя окупанти тримають в секреті, але з часом все таємне стає явним.

Олександр Кобець не показує своє обличчя публічно навіть на пропагандистських каналах, а у соціальних мережах знайти його неможливо. Але джерела "Bihus.info" надали журналістам фото Кобеця та навіть його дружини.

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Джерела повідомляють, що Кобець виїхав з Києва 7 березня 2022 року на автомобілі МЕRСЕDЕS-ВЕNZ С з номерним знаком AA8332CO, зареєстрованим на його дружину Ганну Кобець.



Кобець Ганна Михайлівна, дата народження – 13 червня 1961 року / Фото Bihus

На пасажирському сидінні разом з Олександром Кобецем можна побачити іншого чоловіка. Він підсів в автівку до Кобеця на виїзді з Києва, а дружина пересіла на заднє сидіння.



Автомобіль Гауляйтера Херсона / Фото Bihus

Про те, що Кобець виїхав з Києва саме 7 березня, раніше повідомляли у Центрі журналістських розслідувань. Кореспондент Центру побував у київському будинку по вулиці Оболонській, де проживав гауляйтер.

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Журналісти повідомляють, що 7 березня Кобець попрямував на Захід України, а 15 березня виїхав з країни через ПП "Ужгород". Оскільки йому 62 роки, він зміг легально перетнути кордон.

Вже 26 квітня 2022 року законний мер Херсона Ігор Колихаєв повідомив, що окупанти "призначили” Кобеця псевдомером Херсона.

Через секретність Кобеця з його біографічними даними виникла плутанина. Деякі видання спершу переплутали його з кандидатом у депутати до Херсонської міськради від партії "Голос" Олександром Дмитровичем Кобецем, а потім назвали Кобеця водієм законного мера Херсона Ігоря Колихаєва.

Натомість гауляйтер Херсона не має жодного стосунку до партії "Голос”. А інформація про роботу Кобеця на законного міського голову Херсона Колихаєва наразі не має підтвердження.

Що відомо про гауляйтера Олександра Кобеця

Кобець Олександр Юрійович народився у Херсоні. Деякий час він прожив там, а потім багато років мешкав у Києві та, ймовірно, у Москві. У Києві він зареєстрований по вулиці Оболонській.

За даними джерел Bihus.Info, за попередні 5 років Кобець 22 рази виїжджав з України за кордон. Переважно він їздив до Росії та Білорусі. Зокрема Кобець літав у Мінськ у 2019 році і їздив потягом і машиною в Росію у 2018.

Джерела Bihus.Info підтверджують інформацію про те, що у радянський час Кобець працював у КДБ, а на початку 2000-их – в українській СБУ. З СБУ його звільнили до 2010 року.

У 2006 році Кобець був оформлений співробітником київської фірми "Украгрохімпромхолдинг”, яка торгувала аміаком. Її в Україні заснував росіянин Олександр Бессонов. Що цікаво, у свій час він також працював на КДБ.

У 2012 році Кобець разом з дружиною Ганною заснував у Києві фірму "Кобець компані” і намагався займатись бізнесом.

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