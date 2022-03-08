Як виглядають приміщення Чернігівщини, де побували "асвабадітєлі": промовисті фото

Не отримуючи бажаного, ворог все більше казиться та починає зазіхати на життя цивільного населення, архітектуру, вітрини магазинів.

Так, на Чернігівщині група орків вирвала двері, пограбувала магазин та повністю рознесла службові приміщення.

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Про це розповіли на фейсбук сторінці Оперативного командування "Північ".

Так виглядають магазини та приміщення в тих населених пунктах Чернігівщини, де побували "асвабадітєлі",

– пишуть вони.

Вітрини магазинів після "візиту" російських окупантів / Фото Оперативне командування "Північ"

Однак Орган військового управління зазначає, що ми-то все відбудуємо, а от вони так і залишаться "нємитою росією".

Як виглядають приміщення після вторгнення окупантів / Фото Оперативне командування "Північ"

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