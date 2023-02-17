Як виготовляють зброю для ЗСУ у Пенсільванії: у CNN показали відео
Джерело:CNN
На заводі поблизу швидкісної автомагістралі в центрі Скрентона, штат Пенсільванія, виробляють артилерійські боєприпаси для ЗСУ. Телеканал CNN показав, як відбувається цей процес.
На Скрентонському армійському боєприпасному заводі нагрівають і виковують близько 11 тисяч артилерійських снарядів на місяць. Але таку кількість українські військові витрачають лише за кілька днів.
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Як виготовляють снаряди для ЗСУ
На заводі виготовляють артилерійські снаряди діаметром 155 міліметрів.
Зі спеціально виготовленої сталі, нагрітої до 2 тисяч градусів, повільно крок за кроком формують оболонку для снаряда. На цьому етапі потрібно кілька годин лише щоб нагріти сталь та надати їй потрібної форми,
– розповів американський журналіст.
Далі – етап випробувань та перевірок. Готові оболонки для снарядів оснащують вибуховою частиною.
Снаряди, виготовлені за місяць, на фронті розходяться за половину тижня. У звʼязку з цим США переглядають плани з виробництва, аби збільшити кількість виготовлених снарядів.
У США нинішні обʼєми виробництва зброї називають найбільшими, можливо, з часів Корейської війни.
Пентагон збільшить виробництво артилерії для України
- Пентагон збільшить виробництво артилерійських снарядів на 500 відсотків. Це має статися упродовж двох років.
- Одна з причин прагнення збільшити виробництво снарядів – компенсувати дефіцит. Він виник через розв'язану Росією війну в Україні. Тож у Пентагоні вирішили, що їм конче необхідний запас для можливих майбутніх збройних конфліктів.
- До повномасштабного вторгнення армія США виготовляла 14 400 некерованих снарядів на місяць. І цієї кількості було цілком достатньо для американського війська.
- Але війна в Україні спонукала керівників Пентагону втричі збільшити виробництво снарядів у вересні. А потім ще й подвоїти цей процес у січні. Тож тепер у США виготовлятимуть 90 тисяч, а то й більше, снарядів на місяць.