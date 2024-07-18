Як вимикатимуть світло 19 липня

У п'ятницю, 19 липня, протягом доби будуть діяти обмеження споживання електроенергії. В Укренерго уточнили, у який час і скільки черг застосовуватимуть.

В Україні досі зберігається значний дефіцит електроенергії, зумовлений десятками атак, здійснених росіянами на об'єкти критичної інфраструктури. 19 липня знову світло вимикатимуть на кілька годин за день.

Дивіться також Є оптимістичні новини, – синоптики анонсували довгоочікуваний спад спеки

Коли не буде світла

В Укренерго уточнили, що завтра застосовуватимуть від двох до трьох черг відключень.

З 00:00 до 9:00 і з 23:00 до 24:00 діятимуть дві черги відключень

З 9:00 до 23:00 обленерго будуть застосовувати три черги відключень

Актуальні графіки – на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах,

– нагадали у компанії.

У ДТЕК зазначили, що для Києва, Київщини, Одещини, Донеччини та Дніпропетровщини з 09:00 до 23:00 висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень.

Нагадаємо, що в "Укренерго" спрогнозували покращення ситуації зі світлом. Там зазначили, що вже з 20 липня, суботи, відключення можуть зменшитися. 18 – 19 липня буде поступове зниження споживання світла, потім – настануть вихідні, коли світла традиційно споживають менше.

У компанії кажуть, що українці продовжать жити за графіком обмежень, але у серпні – вересні буде відносно стабільна ситуація з енергопостачанням.