У суботу, 21 листопада, подекуди в Україні обмежуватимуть споживання електроенергії. Відключення світла за графіками очікується упродовж усієї доби.

Про це повідомили в Укренерго.

Відключення на 21 листопада

Планові знеструмлення цієї доби будуть лише в частині областей України. Вони торкнуться як промислових, так і побутових споживачів.

Для промисловості запровадять графіки обмеження потужності, а для всіх категорій споживачів – погодинні відключення. Обсяг обмежень становитиме від 1,5 до 3 черг.

Причина – наслідки ворожих атак на енергосистему. Енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців,

– пояснили в компанії.

Там також рекомендують українцям перевіряти актуальні графіки відключень на офіційних сторінках операторів системи розподілу (обленерго) окремо для кожного регіону.

Нагадаємо, 20 листопада російські війська масовано атакували енергетичну інфраструктуру України. Під ударом опинилися електростанції, а також підстанції, які забезпечують передачу та розподіл електроенергії. Через це атомні електростанції знизили потужності, а у низці регіонів діяли аварійні відключення світла.