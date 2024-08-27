Знову графіки на весь день: як вимикатимуть світло 28 серпня

В Укренерго повідомили, чи будуть відключення електроенергії на 28 серпня. Так, там наголосили, що завтра будуть застосовуватися заходи обмеження споживання.

В Укренерго зазначили, що у всіх регіонах будуть діяти 2 черги відключень впродовж усієї доби.

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Чи вимикатимуть електроенергію 28 серпня

В Укренерго повідомили, що у середу будуть застосовуватися заходи обмеження споживання електроенергії.

Завтра, 28 серпня, обленерго будуть застосовувати заходи обмеження споживання,

– підкреслили в компанії.

До того ж, там зазначили, що протягом всієї доби в усіх регіонах діятимуть дві черги відключень

Крім цього, в Укренерго наголосили і попрохали споживачів, аби ті, коли з'являється світло за графіком, споживали його ощадливо.

Також там наголосили, що не варто вмикати кілька потужних електроприладів одночасно.