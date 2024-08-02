Як вимикатимуть світло 3 серпня: Укренерго звернулося до громадян із проханням

Субота, 3 серпня, має пройти без відключень світла. Укренерго дало громадянам поради, як краще економити електроенергію.

У вихідний, 3 серпня, обмеження електроенергії не застосовуватимуть. Втім, у разі зміни ситуації, про введення графіків буде повідомлено додатково.

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Знову цілий день зі світлом

Укренерго звернулося до українців із проханням користуватися потужними електроприладами з 11:00 до 15:00. Раніше очільник компанії пояснював, що у цей період найбільша сонячна активність і комфортна температура для роботи сонячних станцій.

Зазначимо, що останнім часом в Україні припинили вводити графіки обмежень електроенергії. Це пов'язано, насамперед, із тим, що до ладу повернули два енергоблоки атомних електростанцій. Також завдяки збереженню сонячної погоди приблизно з 12 до 16 години фотоелектричні панелі на сонячних електростанціях дають максимум генерації електричної енергії.

Зниження температури повітря сприяло тому, що споживачі почали менше користуватися кондиціонерами.