Як вирішити проблему з закордонними відпочинками нардепів у війну

Ми розв'язуємо не ті проблеми, які маємо, а ті, які розуміємо. Приклади маємо щодня. Ось і знову.

Систему відряджень потрібно вдосконалити

Маємо проблему: окремі народні депутати зловживають поїздками за кордон на відпочинок.

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Можливе рішення: вдосконалити систему відряджень, щоб не давала збоїв, а депутатам пояснити, щоб не намагалися її зламати.

Бо ж є десятки депутатів, реально залучених в дипломатичні процеси. У нас дипломатія – надзвичайно важлива частина війни, в яку залучені міністри, члени парламенту, митці, підприємці, вчені, публічні інтелектуали тощо.

Це проблема, яку маємо, та її можливе рішення.

Натомість розуміємо: депутати їздять, а мають сидіти вдома й працювати. Рішення: будемо випускати по дзвінку. Іншими словами, інституцію, яка працює з недоліками, замість покращувати просто скасовуємо, заміняючи на рішення однієї людини. І так щодня в усьому.

Нагадаю: у війні перемагає та сторона, керівництво якої здатне вирішувати складніші управлінські завдання. Бо де взяти гроші, зброю і людей для перемоги – це управлінські завдання. Треба збільшувати спроможність інституцій, а не зменшувати. Будувати інституції, а не руйнувати.

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Для цього потрібне складне довгострокове мислення, компетентні люди, здатність їм делегувати й довіряти. Здатність керувати процесами, а не людьми, що вміє кожен власник малого бізнесу, який пережив стадію життєвого циклу "Давай-давай". "Синя" культура правил і систем, а не "червона" культура вказівок і доручень.

Ми не переможемо Росію, якщо будемо її меншою копією.