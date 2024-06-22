ППО в Криму під загрозою: експерт пояснив, що потрібно для виведення системи з ладу

Щоб вивести російські системи ППО з ладу, Україні не потрібно знищувати усі пускові установки. Втрата радара вже виводить систему з ладу.

Достатньо уразити радари

Ці нюанси пояснив есперт з авіації та провідний науковий співробітник НАН Валерій Романенко для 24 Каналу в контексті підготовки масштабних операцій в Криму.

Повний текст Для чого Україна масово знищує ППО росіян у Криму та чи допоможуть їм новітні С-500

Загалом при ураженні радару весь комплекс виходить з ладу, допоки його не поповнять новим радаром. Попри те, що загалом пускові установки можуть бути й неушкодженими,

– зазначає Романенко.

Проблеми російської ППО

Удари по ППО в Криму наразі триваєють паралельно з ударами по Бєлгородській області та атаками українських дронів по об'єктах військово-промислового комплексу Росії.

При цьому Валерій Романенко наголошує, що операції в Криму та в районі Бєлгорода мають різні цілі.

у першому випадку – це підготовка до майбутніх ударів зі знищення логістики ворога,

у другому – захист прифронтових територій, які росіяни атакують за допомогою С-300.

. За останні 2 місяці у тимчасово окупованому Криму уражено 15 дивізіонів систем ППО. Серед них: С-300, С-350 та С-400. Ураження фіксували в районах Джанкоя, Чорноморського, Мисового, мису Тарханкут, Євпаторії, Сак, Донського, Севастополя, аеродрому Бельбек, Алушти та гори Ай-Петрі.