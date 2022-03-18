Як виявити особу, яка належить до ДРГ: корисна інфографіка

18 березня 2022 , 15:21
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Джерело:

фейсбук ССО ЗСУ

Для безпеки українців у боротьбі з російською навалою наші військові створили інфографіку, яка допоможе розпізнати диверсанта у натовпі.

Головні ознаки диверсанта зібрали у Командуванні Сил Спеціальних Операцій Збройних Сил України для захисту держави від окупантів.

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Яка поведінка учасника ДРГ?

  • уникає натовпу, зберігає дистанцію між людьми, уникає зорового контакту;
  • вивчає схеми руху та розклад громадського транспорту, транспорту приміського сполучення, затримується біля них довше за інших;
  • погано знає навколишню місцевість, не орієнтується в назвах вулиць, питає як пройти в певне місце. Погано орієнтується в географії району;
  • часто використовують залізничний транспорт;
  • для пересування використовують фургони, мікроавтобуси, позашляховики;
  • можуть діяти групами по 10 людей чи підгрупами по 3;
  • винаймають квартири для проживання.

Як розпізнати диверсанта / Інфографіка ГУР МОУ

Просимо вас бути уважними та обачними. У разі виявлення підозрілої особи негайно телефонуйте у поліцію, ТРО, за можливості фільмуйте порушників.

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Автор: Ірина Грицик