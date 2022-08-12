Як відбувається виїзд чоловіків, які прийняті на тимчасовий консульський облік за кордоном

Ті громадяни України, що постійно проживають за кордоном, підлягають консульському обліку. Під час перетину кордону вони зобов'язані надати додаткові документи.

Особливості виїзду чоловіків, які прийняті на тимчасовий консульський облік за кордоном, роз'яснили у Державній прикордонній службі.

Важливо Чи можна чоловіку поїхати за кордон, якщо він знятий з військового обліку

Так, під час перетину державного кордону України такі особи мають надати:

відповідний паспортний документ з відмітками Державної міграційної служби України "Оформлено виїзд на постійне проживання",

дипломатичної установи України "Прийнятий на консульський облік".

Консульський облік – реєстрація інформації про місце перебування за межами України громадян України, які тимчасово перебувають за кордоном. Громадяни України приймаються на тимчасовий консульський облік строком на один рік.

Зазначений строк може бути збільшений відповідно до строку дії дозволу іноземної держави на проживання, виданого особі, яка приймається на консульський облік, але не може перевищувати 5 років.

Загальна мобілізація в Україні

, що чоловік, жінка якого служить у ЗСУ, має право виїхати за кордон з дітьми віком до 18 років. Для права перетину кордону необхідно свідоцтво про народження дітей, свідоцтво про одруження та довідку про службу в Збройних Силах.

В Україні з 24 лютого діє воєнний стан.22 травня Верховна Рада ухвалила рішення про продовження воєнного стану та загальної мобілізації до 23 серпня.

Загалом визначено 4 хвилі мобілізації:

комплектування бойових частин резервістами, колишніми учасниками АТО і ООС, військовослужбовцями та військовозобов’язаними, які вже відслужили;

мобілізація резервістів, які не потрапили до першої хвилі, а також військовослужбовців, які проходили строкову службу до 2014 року;

мобілізація офіцерів запасу та військовозобов'язаних, які закінчили військові кафедри університетів;

мобілізація усіх громадян віком від 18 до 60 років.

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