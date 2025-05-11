"Нам треба не зійти з розуму": азовець "Алві" про те, як військовим працювати з психікою

Захисники на фронті та у полоні переживають великі потрясіння, які можуть позначитися на їхньому психічному здоров'ї. Воїн "Азову" розповів, чому важливо не соромитися і звертатися за допомогою до фахівців.

В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу військовий бригади "Азов" Максим з позивним "Алві" поділився власним досвідом психологічної реабілітації. За плечима у воїна майже 10 років служби бойовим медиком, бої у Маріуполі, полон, обмін та повернення на фронт.

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Чому військовим важливо дбати про власну психіку

Алві наголошує на необхідності психологічної допомоги військовим. За його словами, захисники самі мають усвідомлювати важливість свого психічного здоров'я. Адже якщо воно підведе, через це можуть постраждати побратими та близькі.

Ти не можеш бути ефективною бойовою одиницею в підрозділі, якщо ти неефективний. Від тебе може бути більше проблем, ніж користі. А часто буває так, що люди, яким справді потрібна допомога, просто не хочуть про це запитувати чи просити,

– пояснив Максим.

"Алві" зазначає, що чоловікам дуже часто важко визнати свою емоційність, слабкість через менталітет, у якому вони виросли. Втім, він каже: "ти ніколи не зможеш комусь допомогти, якщо ти не зможеш допомогти собі". Психічне здоров'я так само важливе, як і фізичне. "Психічне здоров'я – це така ж сама гвинтівка, яка потребує догляду, змащування, практики тощо", – додає воїн.

Ми, як військові чоловіки, маємо розуміти, що ми в зоні підвищеного ризику, а на нашу психіку здійснюється високий тиск через будь-які травми, трагедії, бої. Ти можеш бути класним і крутим, але це недовго. Ти не зможеш довго їхати на одній машині, яку ніколи не ремонтуєш. Так і з психікою,

– каже Максим.

Захисники зазначає, що військові мають розуміти, що від їхнього психічного благополуччя залежить майбутнє країни. Саме вони повинні виховувати наступне покоління, гідно нести пам'ять про загиблих, дати більше нашій країні і нації. А це робитимуть лише ті, "хто зможе асимілюватися у суспільстві, закривши особисті питання".

Якщо немає можливості працювати зі спеціалістами, Максим радить військовим займатися спортом. Він вважає силові навантаження хорошим способом позбутися накопичених злості, агресії і страху. Воїн також наголошує, що "виганяти будь-який стрес алкоголем" – це не вихід. Алкоголь у будь-якій кількості – отрута.