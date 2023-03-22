Мобілізація в Україні: як військовому змінити місце служби

Війна Росії проти України продовжується. І бувають ситуації, коли військовому треба перевестися до іншої військової частини.

Юрист Михайло Лобунько пояснив, як військовослужбовцеві можна змінити місце служби.

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Як змінити місце служби

Для того, щоб військовослужбовцеві перейти в інше місце служби, йому потрібно мати спеціальний документ – відношення з військової частини.

Михайло Лобунько уточнив, що найчастіше відношення є необхідним у випадку, коли військовослужбовець через стан свого здоров'я або сімейного стану повинен нести службу за місцем проживання. Тобто, якщо служба проходить в іншому регіоні, а військовослужбовець має право на її проходження за місцем свого проживання, то з військової частини за місцем проживання потрібно відношення.

Юрист пояснив, що це своєрідне підтвердження того, що військова частина за місцем проживання готова прийняти та зарахувати на службу такого військовослужбовця та для нього в такій частині є місце.

Як отримати цей документ

Порядок отримання відношення та переміщення по службі регулюється Положенням про проходження громадянами України військової служби у ЗСУ, затвердженого указом Президента України від 10 грудня 2008 року №1153/2008.

Для того, щоб отримати відношення, потрібно звернутися безпосередньо до командира військової частини з відповідним рапортом. У рапорті варто обґрунтувати причини з яких необхідне це відношення, а також за можливості надати підтверджувальні документи (наприклад, довідка про місце проживання сім’ї, на вихованні якої є троє неповнолітніх дітей). Вже після розгляду рапорту командир частини видає військовому бажаний документ.

Проте є випадки, коли військовослужбовцю відмовляють в отриманні відношення, або рапорт розглядається командиром військової частини місяцями. В такому випадку потрібно звернути увагу на пункт 110 Дисциплінарного статуту, відповідно до якого військовослужбовці не позбавлені права подавати скарги у випадку порушення їхніх прав.