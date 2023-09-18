Можна застосовувати більш мобільно за Storm Shadow: які переваги ракет ATACMS

Західні журналісти зробили обнадійливі заяви про передачу нашій країні ракет ATACMS восени. До того ж президент Володимир Зеленський вже цього місяця поїде у Вашингтон, де зустрінеться з Джо Байденом.

Ймовірно, ці події пов'язані між собою й Україна скоро почує хороші новини. Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зауваживши, що рішення щодо ATACMS дуже непередбачуване.

Важливо Зеленський сподівається, що Україна отримає далекобійні ATACMS вже восени

Що нам дасть передача ракет

Насамперед ATACMS можна використовувати більш мобільно, ніж Storm Shadow чи SCALP, адже їх носіями є фронтові бомбардувальники Су-24. Цей літак має певні обмеження, зокрема присутність базування.

Водночас майже на кожному плацдармі Україна має реактивні системи залпового вогню M142 HIMARS. По всій лінії фронту присутні ці комплекси.

"Якщо кожен комплекс матиме ATACMS, то РСЗ може завдавати ударів зі своєї позиції на 300 кілометрів у глибину території, яку тимчасово контролює ворог. Це значно збільшує можливості щодо оперування цими ракетами, аніж, наприклад, Storm Shadow чи SCALP", – зазначив Коваленко.

Як візит Зеленського у США вплине на передачу ATACMS: дивіться відео

Зустрічаються не просто поговорити

Президент Володимир Зеленський буде з візитом у США та зустрічатиметься з президентом Джозефом Байденом. Ймовірно, говорить про ухвалення важливого рішення. Адже навряд чи глави країн зустрічалися б без конкретного приводу.

"Вона (зустріч Зеленського й Байдена – 24 Канал) повинна мати вагомий результат. Наприклад, ми можемо почути, що США передаватимуть Україні дві – три ескадрильї F-16, або ми можемо почути про те, що дійсно вже є домовленість про передачу Україні ракет ATACMS. Спілкування сам на сам може посприяти офіційній заяві щодо передачі ракет", – додав військово-політичний оглядач.

Майбутня зустріч Зеленського з Байденом