За що не береться Володимир Путін, виходить суцільний провал. Винятком не стали й винокурні при палаці у Геленджику.

Загалом дві винокурні Путіна оцінюють у 17 мільярдів рублів. Водночас справи там йдуть дуже не дуже. Як у Росії та Путіна загалом.

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Що відомо про путінські винокурні

Біля путінського палацу розташовані дві винокурні. Першу з них заснували ще у 2009 році. Назвав її Путін "Садиба Дивноморське". Її особливо не приховували. Сумнівну славу вона здобула завдяки прийомам та банкетам у Кремлі. Путін частував своїх рідкісних гостей вином власного виробництва. Зокрема, саме таке вино пив Кім Чен Ин під час візиту до Росії у 2023 році.



Гостей, у яких Путін сподівається щось вижебрати, він частує своїм вином / The Insider

Експерти прогнозують, що Кім Чен Ин залишився не в захваті від візиту до Путіна . Зокрема, через меню. Він звик до красивого життя. Зокрема, пити ігристе та їсти ікру. Тим часом меню Путіна – набагато скромніше.

Тим часом друга винокурня – заснована у 2016 році. Її у народі називають "Криниця".



Криниця / Скриншот з відео

Загалом дві винокурні Путіна суттєво відрізняються за стилем. "Дивноморське" має італійський вайб. Виноробом там працює італієць Маттео Колетті. Саджанці виноградної лози привезли з Італії. Тим часом на "Криницю" Путіна надихнув французький стиль.

Журналісти зауважили, що над "Дивноморським" працювали зірки світового виноробства. Водночас справи з винокурнями йдуть геть погано. Річні збитки дорівнюють бюджету Геленджика. Що ж, путінська справа – бездарна у всіх сферах.