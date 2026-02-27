Став реалістичнішим, – Зеленський розповів, як засинає та скільки разів тренується за тиждень

Володимир Зеленський розповів, як він останнім часом намагається впоратися зі стресом. Глава держави наголосив, що йому допомагають музика та тренування.

Про це президент України сказав в інтерв'ю журналісту Sky News Алексу Россі.

Що розповів Зеленський про способи боротьби зі стресом?

Володимир Зеленський наголосив, що для того, аби впоратися зі стресом, він слухає різні пісні та музику. Також це допомагає президенту краще спати.

І я сплю під музику, до речі. Так, тільки так,

– сказав глава держави.

Також президент не забуває підтримувати себе у фізичній формі й виконує тренування та різні вправи.

"Якщо 15 хвилин (тренування – 24 Канал) – добре. 25 – краще. Якщо 40 хвилин – чудово", – зауважив український лідер.

Зеленський також підкреслив, що став більш реалістичною людиною, ніж був раніше. Окрім того, він намагається тренуватися 4 – 5 разів на тиждень.

