Руйнація міжнародного права: чому Трамп пропонує неприйнятну угоду

США хочуть, щоб Україна визнала анексований півострів Крим російським. Це стало однією з причин зриву переговорів у Лондоні. Трамп і Зеленський зустрілися у Ватикані під час церемонії прощання з Папою Римським. Ймовірно, після церемонії вони можуть провести певні обговорення щодо припинення війни в Україні.

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус в ефірі 24 Каналу розповів, що Росія впевнена у своїй силі і саме тому, схоже, не збирається йти на поступки. Пропозиція США щодо визнання анексованої території як законної власності Росії означатиме руйнування світового порядку, заснованого на верховенстві права.

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Трамп не відмовиться від допомоги Україні

"До речі, подібні думки сьогодні озвучив навіть представник Литви: підписання такої угоди зруйнує міжнародне право. Саме тому Україна не хоче її підписувати. Бо це означало б, що президент України поставить підпис під документом, у якому США визнають Крим російським. Це нас абсолютно не влаштовує, адже створює дуже небезпечний прецедент", – сказав Іван Ус.

Він додав, що попри тиск США на підписання мирної угоди та угоди про рідкісні земельні метали, найімовірніше, ані миру, ані домовленості щодо корисних копалин не буде. Хоча робота в цьому напрямі триває.

Що стосується ролі США – побачимо. З одного боку, були заяви Марка Рубіо про вихід із процесу. Але з іншого – 90% військової допомоги Україні залишається у США. Це замовлення для таких компаній, як Lockheed Martin, Raytheon та інших представників військово-промислового комплексу,

– зазначив Ус.

Він додав, що навряд чи США добровільно відмовляться від такої вигоди, адже ці компанії мають потужних лобістів в адміністрації Трампа. Тому, попри офіційні заяви про припинення допомоги, неофіційна підтримка, ймовірно, залишиться.

Ус додав, що радше скептично налаштований щодо зустрічі Дональда Трампа із Володимиром Зеленським у Ватикані і не очікує суттєвих змін.