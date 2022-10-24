У Єврокомісії заявили про "остаточне відокремлення" від газу з Росії

Кремль шантажує Європу проблемами із постачанням газу та високими цінами. Проте у Єврокомісії вважають, що їм вдалось успішно досягти енергетичної незалежності від Росії.

Про це 23 жовтня заявив Європейський комісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.

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"Сьогодні ми повністю відокремлені від російського газу… Ніхто не думав, що ми можемо це зробити, бо залежали від Росії. Ми залежали на 40%, а тепер – лише на 7%", – зазначив Бретон.

Про що сказав єврокомісар

За словами Бретона, у ЄС ще на початку повномасштабного вторгнення Росії до України вважали, що позбутися енергонезалежності Кремля вдасться лише до 2027 року. Єврокомісар зазначив, що Росію не можна вважати надійним партнером.

Як повідомив Бретон, Європа змогла замінити 155 мільярдів кубометрів газу на ресурси інших джерел. Проте вартість цього газу зросла.

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