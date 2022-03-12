Як Європа може допомогти собі, – Зеленський про питання допомоги Україні

Європа допомагає Україні у війні проти Росії, вводячи санкції щодо агресора. Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія веде війну не тільки проти України, а й цінностей, які об'єднують українців та європейців.

"Це війна проти цінностей, які нас з вами об'єднують"

Таку думку глава держави висловив під час звернення до італійців, повідомляє 24 канал. Зеленський зазначив, що в нього постійно запитують, "як Європа може допомогти Україні?"

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Натомість президент запитує, "як Європа може допомогти собі".

У мене постійно запитують, як Європа може допомогти Україні? Я формулюю питання інакше: як Європа може допомогти собі?,

– сказав Зеленський.

За словами глави держави, "це війна не тільки проти нашого народу, не тільки проти українців. Це війна проти цінностей, які нас з вами об'єднують. Проти нашого вміння жити, а не вбивати, як військові на нашій землі".

Потрібні санкції проти Росії

Говорячи про допомогу Європи, Зеленський все ж сказав, що потрібно тиснути на Росію санкціями, "щоб кожен російський солдат знав ціну пострілу в мирних людей"

"Потрібна така принциповість європейського бізнесу, щоб у Росії не було грошей руйнувати життя", – зазначив президент.

Він закликав італійців тиснути на свої компанії, щоб вони виходили з Росії "і ви опосередковано не були спонсорами цієї війни і трагедії".

Окрім того, Зеленський попросив говорити про потребу закриття неба над Україною, аби російська орда не мала можливості бомбардувати цивільних.

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