Як захистися від азотної кислоти: корисна інфографіка від рятувальників

Російські загарбники 5 квітня поцілили у цистерну з азотною кислотою у Рубіжному, що на Луганщині. Рятувальники дали поради, як захиститися від впливу хімічної речовини.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій підготували інфографіку, в якій описали алгоритм дій для того, аби захиститися від азотної кислоти.

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Поради для захисту від впливу азотної кислоти

Рятувальники нагадали, що окупанти 5 квітня поцілили у цистерну з азотною кислотою у Рубіжному.

Через це утворилася хмара червоно-бурого кольору, а в атмосферне повітря потрапили отруйні хімічні речовини,

– пояснили у ДСНС.

Там наголосили, що для людини оксид азоту небезпечний при вдиханні, ковтанні та потраплянні на шкіру та слизові оболонки. Тому слід дотримуватися певних порад, які допоможуть врятувати життя.

Алгоритм дій для захисту:

закрити щільно двері та вікна;

одягнути респіратор чи ватно-марлеву пов'язку, змочену 2% розчином соди або лужною водою;

захистити очі.

Крім того, за можливості варто одягти протигаз.



Як захиститися від азотної кислоти / Інфографіка ДСНС

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