Тільки одне: у ОВА сказали, що може убезпечити Херсон від підступних обстрілів

Російські окупанти продовжують завдавати ударів по Херсону. Черговий обстріл стався вранці 1 жовтня. Унаслідок чого загинуло щонайменше 6 літніх херсонців, які прийшли на ринок за покупками.

Для ударів росіяни використовують різноманітні типи зброї – від пострілів з танку до скидання КАБів. Керівник пресслужби Херсонської ОВА Олександр Толоконніков сказав 24 Каналу, що є лише один спосіб, який убезпечить Херсон від обстрілів.

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Потрібно відсунути росіян від Дніпра

За словами Олександра Толоконнікова, захистити Херсон від російських обстрілів можна лише відсуненням лінії фронту від міста. Необхідно звільнити щонайменше 40 кілометрів лівобережжя. Тоді херсонці на правому березі частково зможуть зберегти своє життя.

Зараз повітряна тривога переважно не працює. Люди просто не зважають, бо кожні 2 – 3 хвилини на Херсонщині лунають вибухи. Коли постійно живеш у такому жорсткому ритмі, два роки після деокупації, то вже не зважаєш на це,

– зазначив керівник пресслужби Херсонської ОВА.

Тільки звільнення спочатку лівобережжя Херсонщини, далі Запорізької області дозволить жити більш-менш спокійним життям. Оскільки, як розуміємо, з таким сусідом спокою не буде.

Зауважте! Херсонці, які перебували на ринку та поблизу під час російського обстрілу 1 жовтня, фактично не мали змоги врятуватися. Оскільки між моментом його випуску та прильотом – не хвилини, а лічені секунди. До того ж уламки миттєво розлітаються.