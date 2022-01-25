Як захистити себе та свою сім'ю від "Омікрону"

25 січня 2022 , 14:59
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Зоряна Скалецька

Джерело:

фейсбук Зоряни Скалецької

Останнім часом в Україні щодня помітне стрімке зростання чисельності хворих на COVID-19. Деякі міста Західного регіону України або наближаються до "червоного" рівня епідемічної небезпеки, або вже там.

Епідеміологічна ситуація, зокрема на Львівщині, погіршується через чергову хвилю коронавірусної хвороби і її збудником є варіант "Омікрон", повідомили у департаменті охорони здоров'я Львівської обласної держадміністрації.

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Симптоми "Омікрону" та наслідки

Зростання чисельності хворих, кажуть медики, прогнозована і очікувана, вірус швидко передається, уражає верхні дихальні шляхи, має симптоми звичайної застуди –  гострої респіраторної вірусної інфекції (ГРВІ).

Міністерство охорони здоров'я України повідомляє про основні симптоми "Омікрону":

  • нежить (73%);
  • головний біль (67,5%);
  • втома (63,5);
  • чхання (60%);
  • біль у горлі (59,6%).

Попри те, що симптоми "Омікрону" здаються схожими на застуду, новий варіант може спричинити госпіталізацію та летальні випадки.

Через стрімке поширення "Омікрону" у небезпеці перебувають ті, хто не пройшов принаймні базового курсу вакцинації проти COVID-19.

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Профілактика COVID-19

Що потрібно робити, щоб захистити себе та свою сім'ю від "Омікрону"?

  • Носити маску, яка прикриває ніс і рот;
  • дотримуватися дистанції щонайменше 1 метр від інших людей;
  • уникати погано провітрюваних приміщень та місць скупчення людей;
  • відкривати вікна, щоб покращити вентиляцію у приміщенні;
  • регулярно мити руки.

Обов'язково зробіть щеплення! Вакцина допоможе мінімізувати Ваші шанси заразитися COVID-19.

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Автор: Зоряна Скалецька