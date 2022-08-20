ЗСУ вже змінили хід війни: що стане початком її кінця

ЗСУ вже змінили хід війни. Це перший крок для перемоги. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

Перелом уже відбувся

Та сміливість, що військові демонструють щодня, вона також змінює хід війни. росія поступово намагається перетворити Україну на попіл, як це ми бачили у Маріуполі.

До теми Страшний сон путіна: американський генерал передрік поразку росії у брутальній війні з Україною

На мою думку, найшвидший спосіб закінчити цю війну – це залучити Командування Повітряними Силами й допомогти Повітряним силам ЗСУ знищити російські сухопутні війська.



Повітряні Сили ЗСУ стануть ключем до перемоги України у війні / фото Defence Express

Радимо Вибухи в Криму: путін влаштує чергове моторошне злодіяння

Перемогу здобудуть крила

Знадобиться час, щоб створити повітряну коаліцію, українським силам знадобиться час для тренувань, але це відріже росіян від постачань й зв'язку з командуванням в росії. І це буде початок кінця війни.

Так, багато хто боїться ядерного удару у відповідь, але я вірю, що навіть така загроза не повинна служити захисним щитом для росії.

Важливе – Данілов заявив, що окупанти усвідомлюють наближення української перемоги: дивіться відео