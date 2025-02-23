Не лише переговори: "Голос Америки" опублікував 4 сценарії забезпечення миру в Україні

Президент США Дональд Трамп активно закликає до мирного врегулювання повномасштабної війни, яку Росія веде проти України. Аналітичні центри вже розробили 4 можливі сценарії, спрямовані на досягнення тривалого миру.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Голос Америки".

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Стратегія максимального тиску на Росію

План Центру аналізу європейської політики (CEPA) має назву "Як перемогти: План із семи пунктів для сталого миру в Україні". Цей варіант передбачає застосування "стратегії максимального тиску", щоб змусити Росію вести "добросовісні" переговори.

Документ наголошує, що США та їхні союзники повинні:

негайно надати Україні військову та матеріальну допомогу, щоб послабити російську армію та посилити позиції України на переговорах;

посилити санкції проти російських банків і енергетичних компаній, використати заморожені російські активи для підтримки оборони й відбудови України, а також запровадити вторинні санкції, щоб тиснути не лише на Росію, а й на її авторитарних союзників – Китай, Іран і Північну Корею.

CEPA підкреслює, що у будь-яких мирних переговорах з Росією має брати участь Україна та європейські країни. Водночас США повинні підтримувати "очолювану Європою коаліцію бажаючих" для забезпечення виконання домовленостей про припинення вогню за участі міжнародних сил. Крім того, європейські союзники мають підтримувати Україну на шляху до ЄС.

Тактика переговорів з позиції сили

Автором другого сценарію мирного врегулювання став Джош Рудольф, старший науковий співробітник Німецького фонду Маршалла та голова робочої групи з трансатлантичної демократії. Під час першої каденції Трампа він працював над українською та російською політикою в Раді національної безпеки.

Серед його пропозицій зокрема:

Переговори з позиції сили. За словами Рудольфа, на початку першого терміну Трампа Путін демонстрував жорстку позицію, однак його "помилка в Україні" значно послабила позиції. Тож саме Трамп, як домінуючий партнер у цьому протистоянні, має визначати умови переговорів.

Знати, коли піти. Критичний момент у переговорах настане, коли Путін відмовиться піти на великі поступки. Трамп повинен бути готовий піти,

– додав Джош Рудольф.

Поєднання санкцій зі зниженням цін на енергоресурси, адже найефективніший спосіб завдати Путіну удару – це фінансовий тиск.

Джош Рудольф також рекомендував озброїти Україну "по вінця"; надати їй "всі 300 мільярдів доларів заморожених активів Росії"; змусити Європу "витрачати більше на зброю" та відправити 100 000 військових у ролі миротворців.

До того ж він зазначив, що Трамп міг би переконати скептиків у США щодо подальшої підтримки України, аргументуючи це економічними вигодами для американських працівників.

Економічні вигоди підтримки України

У доповіді "Долари та розум: зацікавленість Америки в українській перемозі", аналітики American Enterprise Institute Елейн Маккаскер, Фредерік Каган і Річард Сімс розглянули наслідки припинення допомоги Україні. Вони дійшли висновку, що це призведе до поразки Києва, подальшої агресії Росії в Європі та змусить США збільшити свою військову присутність на континенті.

Аналітики стверджують, що перемога України відповідає стратегічним інтересам США. Зокрема Фредерік Каган наголосив, що успіх Росії в Україні зміцнить позиції її союзників – Ірану, Китаю та Північної Кореї, що може призвести до нових військових авантюр у різних регіонах. Крім того, Росія отримає додаткові людські та матеріальні ресурси, які дозволять їй швидко відновити свою армію.

Каган також пояснив, що російська окупація України спричинить велику хвилю біженців до Європи, що ще більше розхитає ситуацію на континенті.

Вони чинили звірства над українським населенням на окупованих територіях. Я б очікував, що це погіршуватиметься, чим далі на захід просуватимуться росіяни, і чим більше вони просуватимуться до найжорсткіших традиційно антиросійських, прозахідних районів західної України. Жахи будуть невимовними,

– наголосив він.

За словами Фредеріка Кагана, збільшення допомоги Україні перетворить країну на опору європейського миру та безпеки – країну з випробуваною в боях армією та військовою промисловістю, що швидко розвивається. Як наслідок, США отримають можливість зосередитися на інших регіонах.

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Пошук "золотої середини"

Фонд Heritage Foundation у своїй доповіді "Проєкт президентської трансформації 2025" пропонує компромісний підхід до політики США щодо війни в Україні.

Автори документу відзначають, що в американському консервативному русі існує розкол: частина політиків підтримує Україну, тоді як інші виступають за мінімізацію допомоги. Доповідь пропонує золоту середину.

Серед основних рекомендацій:

Допомога Україні має бути має бути повністю оплаченою та обмеженою військовою допомогою. . Водночас економічні потреби України мають покривати європейські союзники.

Усі сторони погоджуються, що вторгнення Росії є несправедливим, і Україна має право на захист. Війна уже значно послабила російську військову міць, водночас зміцнивши НАТО та його роль у забезпеченні європейської безпеки.

Для консервативного президента США пріоритетом має бути протидія комуністичному Китаю як основній загрозі американським інтересам у XXI столітті.

Джеймс Карафано, фахівець із національної безпеки The Heritage Foundation, заявив, що в інтересах США мати вільну та незалежну Україну, яка може себе захистити.