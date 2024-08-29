У Зеленського спрогнозували, як закінчиться війна

Поразка Росії у війні проти України, безперечно, призведе до незворотних процесів у самій Росії. Кремль пішов у ва-банк, розпочавши повномасштабне вторгнення, однак "ставка" не зіграє.

В інтерв'ю для 24 Каналу радник голови ОПУ Михайло Подоляк пояснив, що Україна має послідовний план перемоги у війні. А те, що опісля неї відбуватиметься в Росії, стане логічним наслідком дій російської влади.

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Росія програє у війні і зіткнеться з серйозними наслідками

Президент України Володимир Зеленський на форумі "Україна 2024. Незалежність" заявив, що восени представить план перемоги України американському президенту Джо Байдену.

Деталі самого плану невідомі, однак глава держави пояснив, що його частиною є Курська операція, певні інструменти примусу Росії до завершення війни дипломатичним шляхом.

Усе буде комбінуватися в неочікувано швидкому вигляді у певні моменти. На мій погляд, поразка Росії – це початок глобальної революції у Росії – не ціннісної, а класичного бунтарського типу – яка призведе до суттєвої трансформації політичної системи, до втечі або зникнення великої кількості нинішньої еліти, включно з Путіним,

– зауважив Михайло Подоляк.

Безумовно, російські воєнні злочинці мають сидіти на лаві підсудних. Зокрема й очільник Кремля Владімір Путін, якого Міжнародний кримінальний суд визнав воєнним у березні 2023 року.

"Росія на 10 – 15 – 20 років взагалі зникне з мапи світу не з точки зору держави, а з точки зору її впливу. Це об'єктивно, тому що Росія пішла у ва-банк, зробивши ставку "все або нічого", і отримає вона нічого. Не треба думати, що буде якийсь територіальний розпад. Це будуть об'єктивні процеси", – наголосив радник голови ОП.

Наприклад, на Північному Кавказі є багато відкладених конфліктів, багато не розв'язаних питань, які потребують відповіді. Щойно ослабне Кремль, ці питання лунатимуть голосніше. Але причетності України у цьому не буде.

Це не українська історія, це вже історія Північного Кавказу. Є багато інших народів, які також ставитимуть серйозні питання. Ми бачимо вже, що відбувається у Курській області: люди не хочуть воювати за ту систему, яка зараз є у Росії. І це не про Україну. Самій Курській області байдуже, вони не чинитимуть спротив,

– пояснив Подоляк.

Росію також неминуче чекає економічний занепад, адже зараз російську економіку перевели на військові рейки, що у майбутньому матиме критичні наслідки.