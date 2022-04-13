Як залишитися "на ходу" під час війни: поради для українських водіїв

Війна негативно вплинула на імпорт автомобільних шин і дисків. Окрім зменшення обсягів постачання, активні бойові дії ще й значно ускладнили логістику доставки зі складів. Яка ситуація на ринку комплектуючих і чи є способи вдало знайти та придбати шини для автотранспорту, читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

Чи буде дефіцит на ринку комплектуючих

Весна – час "перевзувати" своє авто. Однак цьогорічний сезон ніяк не схожий на попередні. Війна з Росією внесла свої корективи в усі сфери життя українців, і автомобільна галузь – аж ніяк не виняток.

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Постачання автомобільних деталей, шин і дисків ускладнюють зруйнована інфраструктура, окупація окремих територій та активні бойові дії. З іншого боку, постачати товари складно через блокування морських портів. Та й основні постачальники шин стали завозити менше продукції, а та, що наявна в Україні, перебуває під загрозою обстрілів.

Так, нещодавно російські окупанти знищили один із найбільших складів автомобільних запчастин в Україні, де зберігалися комплектуючі на суму в понад 460 мільйонів гривень.

Усі ці чинники вказують на те, що "перевзути" автомобіль стане дорожче. Тож є сенс звернути увагу на вторинний ринок в інтернеті, де можна знайти майже нову гуму чи в хорошому стані.

Відновлення ринку

Якщо мене запитають, чи відновився український ринок шин та дисків та чи достатньо пропозицій, впевнено відповім "так"! Трохи цифр: порівнюючи період з 9 лютого по 9 березня кількість створених оголошень на нашій платформі впала з приблизно 200 тисяч у несезон до 150 тисяч у сезон, коли зазвичай пропозиція зростає в середньому на 20 – 30%.

Щоб змінити цю ситуацію та підтримати ринок, ми почали протягом березня стимулювати продавців.

Як змінилися ціни на шини за рік

Щодо регіонів, то в рубриці "Автошини" ми бачимо підвищену активність за кількістю розміщених оголошень у Кіровоградській, Волинській, Полтавській, Дніпропетровській та Вінницькій областях. При цьому гостра необхідність в купівлі шин – наразі на окупованих територіях, на Луганщині та Донеччині, а також у Полтавській та Вінницькій областях, де найбільша кількість відгуків на одне оголошення.

Ще в мирний час світові виробники попереджали про майбутнє зростання цін на автомобільні шини. Все – через значне здорожчання логістичних послуг і сировини та дефіцит коліс. Ми в категорії "Запчастини" бачимо, що цінник на нові шини вже починає змінюватися.

Шини R15 – входять в трійку найпопулярніших для легкових авто за пошуковими запитами та кількістю оголошень у березні. Кількість відгуків майже вдвічі перевищує кількість пропозицій на платформі. Середня ціна однієї такої шини становить приблизно 1 500 гривень, що на 222 гривні дорожче, ніж у березні минулого року.

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Шини R22 також користуються популярністю серед водіїв, адже є дуже універсальними. В гуму цього діаметру "взувають" легкові автомобілі, кросовери, джипи й навіть спецтехніку та квадроцикли. У порівнянні з 2021 роком ці шини здорожчали в середньому на 470 гривень. За нову шину діаметром 22 дюйми у березні просили приблизно 5 500 гривень. Зазначу, що саме цей тип зараз важливий на економічному фронті, адже використовується для сільгосптехніки та інших габаритних машин.

Серед поширених пропозицій – шини діаметром R16. Вартість вживаних у березні становила в середньому 1 240 гривень за штуку, а нових – 1 800 гривень. За вживану гуму R17 пропонували ціну в 1 500 гривень та 2 213 гривень за нову. Порівняно з 2021 роком поки що ціни не змінилися.

Які шини обрати: нові чи вживані

Вважається, що нові шини слугуватимуть довше та надійніше. Однак в умовах війни вдало підібрана вживана гума буде добре слугувати кілька років та значно заощадить гроші. Часто шини в майже ідеальному стані пропонують продавці, які продали авто та купили машину з іншими розмірами коліс.

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Потенційно вдалим способ до війни було також придбання вживаної гуми на сервісі шиномонтажу, де її зазвичай зберігають в правильному положенні, стежать за рівнем зносу, а також допомагають підібрати альтернативні варіанти. Зараз це зробити складніше, оскільки не всі сервіси відкриті. Тож найкращим варіантом поки залишається пошук та замовлення в онлайні.

Наостанок додам: так, імпорт комплектуючих в Україні переживає не найкращі часи. Однак завдяки широкому вторинному ринку водії все ж мають вибір хороших шин і дисків для своїх автівок. По-перше, продавців в онлайні стимулюють вигідні пропозиції та знижки на розміщення оголошень. По-друге, різні компанії спільно з логістичними партнерами пропонують доставку перезмінки для автомобіля, тож навіть в умовах війни українці будуть "на ходу".

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