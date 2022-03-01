Як завести російський БТР: українські дівчата проводять інструктаж

Українські дівчата розповіли, як завести російський БТР. Вони поділилися кількома важливими лайфхаками.

В Україні шостий день триває війна, з якою на наші землі прийшла держава-агресорка. Українців закликають за можливості знешкоджувати техніку ворога. А дівчата розповіли, як завести ворожий БТР.

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Інструктаж від дівчат, як завести БТР росіян

Якщо вам трапиться вільний або закинутий БТР, то зберігайте лайфлак, як його завести,

– каже українка.

Далі вона розповідає про те, що слід зробити, аби ворожа техніка зрушила з місця.

Нагадаємо, моральний стан бійців, яких Володимир Путін, зігнав в Україну, низький та продовжує падати. Росіяни часто кидають свою техніку прямо на вулиці.

Як завести БТР ворога: дивіться відео

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