Як збивали "Шахеди" над Миколаївщиною цієї ночі: прикордонники оприлюднили кадри
11 грудня 2023, 14:37Читать новость на русском
Джерело:ДПСУ
У ніч на 11 грудня Росія атакувала Україну ударними безпілотниками "Шахедами" та ракетами. Прикордонники показали, як знищували ворожі цілі над Миколаївщиною.
Відповідні кадри опублікувала Державна прикордонна служба. Зазначають, що робота була успішною, прикордонникам вдалось знищити дрон і уникнути влучання.
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Нічна робота по "Шахедах" прикордонників Одеського загону над Миколаївщиною. Результат – знищений ворожий БПЛА,
– йдеться в повідомленні.
Над Миколаївщиною збили дрон: відео
Що відомо про атаку
- Сили протиповітряної оборони знищили усі ворожі цілі, якими росіяни намагалися атакувати Україну вночі 11 грудня. Ворог застосував 18 "Шахедів".
- Усі ворожі безпілотники були знищені протиповітряною обороною у зоні відповідальності повітряного командування "Південь". Більшість – у Миколаївській області.
- Також росіяни атакували 8 балістичними ракетами Київщину.