Як відбуватиметься взяття на військовий облік жінок: куди звертатися і з якими документами

Через 3 місяці в Україні почне діяти нова система взяття на військовий облік жінок. Багатьох українок турбує питання, як відбуватиметься цей процес.

Катерина Аніщенко, адвокатка юридичної компанії "Riyako&Partners", пояснила в коментарі 24 каналу, як буде проходити процедура та що для цього необхідно.

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Як стати на військовий облік жінкам

Передусім потрібно розуміти, що для жінок, як і для чоловіків, необхідно з'явитися у територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (колишній комісаріат) за місцем реєстрації місця проживання.

При собі необхідно мати копії таких документів: паспорта, диплому про освіту, довідку з місця роботи, при наявності свідоцтво про одруження або рішення суду про розлучення.

А далі процедура як і для чоловіків:

подається заява щодо постановки на військовий облік;

проходиться медичний огляд встановленим порядком для визначення придатності/непридатності до військової служби;

після цього жінка отримає відповідний документ (військовий квиток).

У разі зміни професії потрібно буде інформувати територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Навіть вагітним жінкам треба буде ставати на облік / Фото Depositphotos

Виключень для військовозобов'язаних жінок немає

Адвокатка також радить звернути увагу на те, що жодних виключень (ставати на військовий облік чи не ставати) для жінок немає.

Тобто якщо жінка вагітна, або має малолітніх дітей, або працює, або є домогосподаркою, вона теж має стати на військовий облік, якщо має відповідну фахову приналежність.

Важливо Кому потрібно буде стати на військовий облік

Важливо! У Міністерстві оборони наголошують, що жінок примусово не мобілізовуватимуть. Мова про те, що жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з медичною діяльністю, беруться на військовий облік військовозобов'язаних.

Слід також відмежовувати постановку на військовий облік від служби. Якщо жінка таки записалась, то це ще не означає, що її негайно ж відправлять на фронт.

А ось за ухилення від військового обліку, як і для чоловіків, після попередження з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки передбачено адміністративний штраф,

– уточнила Аніщенко.

Щодо того, чи зможуть жінки виїжджати за кордон, то військовозобов'язаним дійсно обмежено виїзд за межі України. Виїхати зможуть тільки ті категорії жінок, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації (ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію").

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